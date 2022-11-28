Хитроумный мачо из Интернета оставил без денег жительницу Ростовской области

Горе-любовника уже задержали сотрудники полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области хитроумный мачо из Интернета похитил деньги у жительницы Таганрога. Однако радовался он этому недолго - мужчину поймали и завели уголовное дело, сообщает пресс-служба донского главка МВД.

История невероятного соблазнения и сокрушительного разочарования произошла между 44-летней женщиной и ее 37-летним знакомцем из Тарасовского района.

Роман по переписке развивался бурно, и в какой-то момент собеседница пригласила мужчину к себе домой. Он приехал в гости, но, когда дама отлучилась, вытащил из тумбочки 26 тысяч рублей и сбежал. Все сбережения он успел потратить до встречи с полицейскими.

Теперь за разбитое сердце и облегченный кошелек мужчине грозят штраф до 200 тысяч рублей или до 5 лет тюрьмы.

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До задержания мужчина прятался и в течение пяти лет жил по поддельному паспорту (подробности)