В Ростове на пересечении Седова и Чехова собираются строить две 10-этажки

Общая жилая площадь составит немногим более 7,6 тысяч квадратных метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону на пересечении улиц Седова и Чехова до 2025 года планируют построить жилой комплекс из двух зданий. Эту информацию указали на сайте Дом.РФ.

В расшифровке указано, что речь идет о будущем ЖК «Два капитана». Разрешенная высотность - около 10 этажей. Общая жилая площадь составит немногим более 7,6 тысячи квадратных метров. Всего в строениях будет 83 квартиры.

Также на территории предполагается строительство паркинга на 72 места, спортивной и детской площадок. Предварительно, участок под здание расчистили намного раньше, но после этого там проводились археологические изыскания.

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