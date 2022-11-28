Жителя Ростовской области заподозрили в изнасиловании сестры-подростка

Дело завели по двум уголовным статьям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области 27-летнего жителя задержали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней сестры. Об этом 28 ноября рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета России по региону.

По данным ведомства, с 2018 по 2020 год молодой мужчина неоднократно совращал девочку-подростка. Четыре года назад ей было всего 13 лет, сейчас уже 17.

Узнали о происходящем только в 2022 году. После этого было возбуждено уголовное дело, а самого мужчину взяли под стражу. Разбирательство ведут по статьям «Изнасилование с применением насилия к потерпевшей», а также «Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей».

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