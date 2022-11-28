Виноделов Ростовской области отметили за вклад в развитие отрасли и качество продукции

В этом году угрожай винограда в регионе превысит прошлогодние показатели Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Виноделов Ростовской области отметили на федеральном уровне за вклад в развитие отрасли и качество продукции. Об этом по итогам I Российского винодельческого форума 28 ноября сообщили донские власти.

На мероприятии глава Роскачества Максим Протасов озвучил результаты исследования 500 образцов разных напитков. Выяснилось, что лучшие полусухие красные производятся на Дону. Также донской регион оказался в тройке лидеров в категории «полусладкие белые», белое сухое - заняло пятое место.

- Донские виноградари и виноделы вносят немалый вклад. Сегодня уже очевидно, что урожай винограда в регионе превысит показатели прошлого года. При этом за 10 месяцев мы вдвое увеличили объемы производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - отметил первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

Добавим, на сегодняшний день в Ростовской области работают 15 производителей винодельческой продукции: восемь предприятий и семь крестьянско-фермерских хозяйств.

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