В Ростовской области перед судом ответит молодой человек, который насмерть сбил подростка

Дело возбуждено по уголовной статье Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области будут судить 18-летнего жителя Шахт, который насмерть сбил 15-летнего подростка. Об этом 28 ноября сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по донскому региону.

- Все материалы с обвинительным заключением передали на дальнейшее рассмотрение. Молодого человека подозревают по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»), - прокомментировали в ведомстве.

По данным Следкома, в ноябре 2021 года на улице Заводской в Шахтах водитель Lada Priora проявил невнимательность, нарушил правила и наехал на пешехода. Пострадавший в итоге умер на месте происшествия.

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