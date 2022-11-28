В Ростове-на-Дону ожидается усиление ветра до 20 м/с

Во время ветра лучше держаться в стороне от деревьев и слабоукрепленных конструкций Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону уже с вечера 28 ноября и в период до 1 декабря ожидается усиление ветра, иногда его порывы могут достигать 20 м/с. Об этом жителей и гостей донской столицы предупреждают спасатели.

Стихия может обрывать линий ЛЭП, ветки и рекламные щиты. Всех просят быть предельно внимательными и осторожными в непогоду.

Во время ветра лучше держаться в стороне от деревьев и различных слабоукрепленных конструкций. Также не рекомендуется оставлять вблизи таких мест свой транспорт.

Опасно подходить к оборванным проводам или раскачивающимся вывескам. При скачках напряжения в квартире следует сразу же отключать все электроприборы. В случае любой опасности нужно звонить по номеру «112».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области в начале новой недели резко похолодает до -13 градусов

Жителей ждут дожди и ветер до 12 метров в секунду (подробности)