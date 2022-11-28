Водоканал Таганрога предупредил о возможных перебоях с водой из-за непогоды

Сейчас вода подается в краны в полном объеме Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области водоканал Таганрога предупредил о возможных перебоях с водой. Это объявление помечено 28 ноября на сайте ресурсоснабжающей организации.

- По данным Гидрометцентра, в ближайшее время ожидается понижение температуры и усиление отгонного ветра. Эти факторы могут привести к образованию донного льда (шуги) и снижению уровня в местах водозабора. Это может привести к перебоям с холодным водоснабжением, - говорится в сообщении.

При этом водоканал отмечает, что сейчас в городе нет проблем с поступлением ресурса, и «вода подается в краны в полном объеме».

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