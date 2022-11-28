Виноделы Ростовской области отмечены на федеральном уровне за вклад в развитие отрасли и качество продукции

Представители донского департамента потребительского рынка и минсельхозрода области приняли участие в разных презентациях и мастер-классах. Фото: правительство Ростовской области

Виноделы из Ростовской области отмечены на федеральном уровне за вклад в развитие отрасли и качество продукции. Несколько винодельческих предприятий донского региона приняли участие в I Российском винодельческом форуме, который объединил на одной площадке производителей, экспертов, потребителей, инвесторов, регуляторов и дистрибьюторов винодельческой продукции.

Мероприятие стало площадкой для обсуждения стратегий и сценариев развития винного рынка страны, новаций законодательного регулирования и господдержки винодельческой отрасли. Представители донского департамента потребительского рынка и минсельхозрода области приняли участие в разных презентациях и мастер-классах.

Директор регионального департамента потребительского рынка Алексей Панкратов рассказал о работе по популяризации донского вина и об опыте организации и проведении винных фестивалей и ярмарки винодельческой продукции, которая прошла в Ростове 26 августа. Четыре винодельческих предприятия приняли участие в экспозиции.

Также на форуме глава Роскачества Максим Протасов поделился итогами пятого ежегодного исследования качества винодельческой продукции «Винный гид России». В 2022 году Роскачество провело исследование 500 образцов вин. По результатам, лучшие полусухие красные вина производятся на Дону: «Гранд Резерв Атаман. Саперави Северный увяленный», «Донское красное «Голубок». Также в тройку лидеров в категории «Полусладкие белые вина» вошло вино из Ростовской области «Донской мустанг», 2020 года, а белое сухое вино «Эльбузд» заняло пятое место.

Качество донских вин из автохтонных сортов винограда было высоко оценено также председателем совета Союза виноградарей и виноделов России Дмитрием Киселевым во время пленарной сессии и заместителем министра сельского хозяйства страны Максимом Увайдовым, посетившим стенды ростовских виноделов.

Во время пленарного заседания форума под названием «Новая эра российского виноделия», заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко отметила, что «выход на новую орбиту» стал возможен благодаря поручениям президента России и принятию впервые за 100 лет закона «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации». Но долгосрочное развитие отрасли требует разработки новых инструментов поддержки.

Свой вклад в развитие отрасли вносят и донские виноградари и виноделы, - прокомментировал итоги участия в форуме первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. – Сегодня подводятся итоги уборочных работ, но уже очевидно, что урожай винограда в регионе превысит показатели прошлого года. При этом за 10 месяцев донские виноделы вдвое увеличили объемы производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – и сегодня в области производят 5 млн бутылок винодельческой продукции.

Отметим, что в Ростовской области работают 15 производителей винодельческой продукции

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