В Ростовской области заключили более 17,7 тысячи договоров на догазификацию

Некоторым жителям Дона положены компенсации при подключении Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области с апреля 2021 года уже заключили 17,7 тысячи договоров на технологическое присоединение к газовому оборудованию. Об этом рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин.

- Всего с начала заявочной кампании было принято в работу 18,8 тысячи заявок на догазификацию. Исполнили на сегодняшний день 11,8 тысячи договоров до границ земельных участков, остальная часть находится в работе, - рассказал чиновник.

Напомним, в регионе для отдельных категорий граждан существуют льготы при газификации жилья. Например, размер компенсации по оплате расходов на подключение составляет 50 тысяч рублей на один дом или квартиру. Добавим, размер такой выплаты в будущем власти планируют повысить вдвое.

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