ГК «Ростов-Дон» разгромил ижевский «Университет» в матче Суперлиги

Гандболистки ГК «Ростов-Дон» разгромили ижевский «Университет» в ответном матче Суперлиги. Встреча в донской столице 28 ноября завершилась со счетом 38:17. О ходе матча и его итогах рассказали в пресс-службе донского клуба.

Счет в первом тайме открыли ростовчанки, однако уже в следующей атаке соперницы забросили ответный гол. С 5-й минуты «Ростов-Дон» оказался в меньшинстве из-за травмы игрока, но это не остановило хозяек площадки. На 11-й минуте встречи на табло горело уже 9:4. Не менее активная игра продолжалась до перерыва, и на отдых спортсменки разошлись при счете 22:6.

Во второй половине встречи ситуация не сильно изменилась, «Ростов-Дон» все также владел ситуацией. К 43-й минуте девушки забили еще несколько мячей и довели счет до 28:11. Последний мяч в ворота ижевской команды под финальную сирену отправила Евгения Пуляева.

3 и 5 декабря «Ростов-Дон» в рамках Суперлиги проведет выездные матчи. Донские красавицы сразятся со звенигородской «Звездой» и московским «Лучом». А уже 10 декабря команда примет на своей площадке ЦСКА. Стартовый свиток в ростовском Дворце спорта прозвучит в 15:30 по московскому времени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гандболистки клуба «Ростов-Дон» переиграли тольяттинскую «Ладу»

Матч 13 тура Чемпионата России команды провели в донской столице (подробности)