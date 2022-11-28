Работы по улице Школьной должны завершить к 5 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону привели в порядок дорогу на улице Рыльского. Работы по улице Школьной должны завершить к 5 декабря. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Речь идет о тех участках, где сотрудники АО «Ростовводоканал» выполняли плановую реконструкцию водопроводной сети еще год назад. Тогда подрядчик выполнил восстановление дорожного покрытия некачественно, - пояснил Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, в этом сезоне благоустройство на улице Рыльского провели в рамках гарантийных обязательств.

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