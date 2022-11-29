В Ростове во вторник ожидаются заморозки до -4 градусов и сильный ветер

В некоторых районах ожидается мокрый снег и изморозь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону во вторник, 29 ноября, ожидаются заморозки и сильный ветер. Об этом сообщили в Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Специалисты предупредили, что на дорогах может образоваться гололед. Так, днем в Ростове температура воздуха составит всего +2 градуса. А вечером температура снизится до -4. Порывы ветра ожидаются до 13 метров в секунду.

В Ростовской области синоптики прогнозируют переменную облачность. В некоторых районах ожидается мокрый снег и изморозь. На дорогах может образоваться гололедица. Ветер будет дуть со скоростью 8-19 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +3 градусов, а вечером составит до -10.

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(Подробности)