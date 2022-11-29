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НовостиОбщество29 ноября 2022 6:25

Часть жителей Ростовской области рискует остаться без воды из-за непогоды

Причиной перебоев может стать снижение уровня в местах водозабора
Лейла МИРИШОВА
Горожанам стоит позаботиться о запасах воды заранее

Горожанам стоит позаботиться о запасах воды заранее

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Часть жителей Ростовской области может остаться без воды из-за непогоды. Об этом сообщили в "Водоканале".

Так, жителям Таганрога стоит позаботиться о запасах воды. Из-за сильного ветра снижается уровень воды в местах водозабора и может появиться лед. В результате в домах могут возникнуть перебои при подаче холодной воды.

Однако в "Водоканале" отметили, что пока серьезных проблем с водой в городе не наблюдается.

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