Новыми партнерами Ростова могут стать города стран БРИКС

Сити-менеджер отметил, что Ростов будет и в дальнейшем укреплять международные связи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

У Ростова-на-Дону могут появиться новые города-партнеры стран БРИКС. Об этом рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.

На данный момент донская столица и города других стран ведут активную работу в сферах науки и образования. Сейчас Ростов наладил контакт с координатором деятельности Центра исследований БРИКС Университета Сан-Паулу Валдиром да Сильва Безерра.

Отметим, что в 2017 году был подписан договор с городом Яньтай в Китае, который входит в БРИКС. Также Таганрог стал побратим с китайским городом Цзинином. Население в нем составляет около восьми миллиона человек. Кроме того, прошли успешные переговоры с главой Балканского клуба Дипломатической академии МИД РФ Полиной Девяткиной. Сити-менеджер отметил, что Ростов будет и в дальнейшем укреплять международные связи.

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