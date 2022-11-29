В Азове водитель отечественного авто сбил 17-летнюю девушку

Полиция устанавливает все обстоятельства аварии. Фото: УГИБДД по Ростовской области
В Азове 17-летняя девушка угодила под колеса отечественного авто. ДТП произошло 28 ноября около 17:30.
По информации УГИБДД по Ростовской области, 39-летний водитель "ВАЗ-21093" двигался по улице Московской, 263. В этот момент дорогу переходила 17-летняя девушка-пешеход. Мужчина не успел вовремя затормозить и сбил несовершеннолетнюю.
В результате ДТП девушка получила множественные травмы. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.
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Сейчас эту ситуацию уточняют правоохранители