Российские компании собираются перестраивать собственные системы киберзащиты Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Эксперты компании кластера кибербезопасности «РТК-Солар» провели исследование, согласно которому 42% российских организаций к концу 2022 года пришли к выводу, что им необходимо перестроить свою систему киберзащиты. Среди госкомпаний таких оказалось 61%. Пересмотреть подход к информационной безопасности (ИБ) руководителей заставили рост киберугроз, новые регуляторные требования, уход зарубежных вендоров из России и потребность в импортозамещении.

Всего было опрошено более 150 респондентов, представляющих госвласть, крупный и средний бизнес, включая ИТ, промышленность, транспорт, ритейл, здравоохранение. Опрос проводился в 1 и 4 кварталах 2022 года, что позволило увидеть результаты в динамике. Также была проанализирована информация о закупках и фактическом количестве решений по кибербезопасности на российском рынке.

Перестраивать свои ИБ-системы организации планируют с помощью российских ИБ-вендоров. Также большинство респондентов заявили, что перейдут на отечественные средства защиты информации до конца текущего года. Среди самых популярных средств VPN-шлюзы, системы защиты от утечек (DLP), межсетевые экраны (NGFW) и другие.

- Доля отечественных решений уже выросла на 6-8% за 2022 год. Но пока сохраняются и определенные барьеры, которые мешают импортозамещению. В частности, респонденты указывали на рост стоимость российских СЗИ – в среднем на 14%. Также все больше компаний говорят об увеличении сроков поставок. Чтобы ситуация не усугублялась, необходимо уже сейчас прорабатывать подходы к импортозамещению ключевых средств защиты, – отметила руководитель группы рыночной аналитики компании Юлия Косова.

Закупка новых СЗИ – не единственная мера, которую предпринимают организации на фоне возрастающей угрозы. В том числе, крупные коммерческие компании начали активнее разрабатывать планы по реагированию на инциденты.