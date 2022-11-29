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НовостиОбщество29 ноября 2022 7:46

Российские компании собираются перестраивать собственные системы киберзащиты

Более половины планируют внедрять отечественные решения информационной безопасности
Наталья ВЕСНИНА
Российские компании собираются перестраивать собственные системы киберзащиты

Российские компании собираются перестраивать собственные системы киберзащиты

Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Эксперты компании кластера кибербезопасности «РТК-Солар» провели исследование, согласно которому 42% российских организаций к концу 2022 года пришли к выводу, что им необходимо перестроить свою систему киберзащиты. Среди госкомпаний таких оказалось 61%. Пересмотреть подход к информационной безопасности (ИБ) руководителей заставили рост киберугроз, новые регуляторные требования, уход зарубежных вендоров из России и потребность в импортозамещении.

Всего было опрошено более 150 респондентов, представляющих госвласть, крупный и средний бизнес, включая ИТ, промышленность, транспорт, ритейл, здравоохранение. Опрос проводился в 1 и 4 кварталах 2022 года, что позволило увидеть результаты в динамике. Также была проанализирована информация о закупках и фактическом количестве решений по кибербезопасности на российском рынке.

Перестраивать свои ИБ-системы организации планируют с помощью российских ИБ-вендоров. Также большинство респондентов заявили, что перейдут на отечественные средства защиты информации до конца текущего года. Среди самых популярных средств VPN-шлюзы, системы защиты от утечек (DLP), межсетевые экраны (NGFW) и другие.

- Доля отечественных решений уже выросла на 6-8% за 2022 год. Но пока сохраняются и определенные барьеры, которые мешают импортозамещению. В частности, респонденты указывали на рост стоимость российских СЗИ – в среднем на 14%. Также все больше компаний говорят об увеличении сроков поставок. Чтобы ситуация не усугублялась, необходимо уже сейчас прорабатывать подходы к импортозамещению ключевых средств защиты, – отметила руководитель группы рыночной аналитики компании Юлия Косова.

Закупка новых СЗИ – не единственная мера, которую предпринимают организации на фоне возрастающей угрозы. В том числе, крупные коммерческие компании начали активнее разрабатывать планы по реагированию на инциденты.