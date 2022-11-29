Глава донского Минздрава заявил, что реформа здравоохранения не отразится на жителях и медиках

Передача учреждений в собственность области начнет проходить с 1 января. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Минздрава Юрий Кобзев прокомментировал реорганизацию системы здравоохранения в Ростовской области. По его словам, изменения не отразятся ни на жителях региона, ни на медиках.

Напомним, с 1 января 2023 года все муниципальные учреждения здравоохранения передадут в собственность региона. Всего в список попали 133 медицинских учреждения.

Юрий Кобзев говорит, что при передаче учреждений в собственность области возникает много вопросов. Все они, по его словам, решаются в рабочем порядке.

— Власти принимают исчерпывающие меры для того, чтобы процесс перехода организаций здравоохранения из муниципальной собственности в государственную собственность Ростовской области не отразился каким-либо негативным образом на жителях и медицинских работниках, — прокомментировал Кобзев.

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