В Ростове в СИЗО дважды пытались передать запрещенные предметы

Все запрещенные предметы были изъяты. Фото: ГУФСИН по Ростовской области

В Ростове-на-Дону неизвестные дважды пытались передать в СИЗО №5 запрещенные предметы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

По информации ведомства, при досмотре посылки для осужденного в упаковке шампуня сотрудники нашли пакет с наркотиками. В этот же день при осмотре другой посылки были найдены телефон и сим-карта. Все запрещенные предметы сотрудники режимного учреждения изъяли.

По выявленным фактам проводится проверка, материалы которой будут направлены в отдел полиции для дачи правовой оценки, – сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Она такая сказочница»: мать объяснила, почему не верила дочери, которая шесть лет обвиняла отчима в совращении

В Ростовской области допросили мать девочки, обвинившей отчима в насилии

(Подробности)