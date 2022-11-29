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НовостиОбщество29 ноября 2022 12:41

Ростовские таможенники ликвидировали контрабанду элитного алкоголя

Было изъято больше тысячи бутылок спиртного из duty free
Лейла МИРИШОВА
Каждый раз горе-бизнесмены покупали в магазинах беспошлинной торговли горячительные напитки. Фото: Ростовская таможня

Каждый раз горе-бизнесмены покупали в магазинах беспошлинной торговли горячительные напитки. Фото: Ростовская таможня

Двое жителей Ростовской области решили организовать бизнес с элитным алкоголем из duty free. Мужчины с августа по сентябрь текущего года перевозили дорогое спиртное через таможенные посты в краснодарском Адлере и ростовской таможни в Матвеево Кургане.

По информации пресс-службы ростовской таможни, каждый раз горе-бизнесмены покупали в магазинах беспошлинной торговли горячительные напитки для личного использования. Им удавалось приобретать до 200 литров в день. После чего все бутылки отвозились на секретный склад и продавались в Ростовской области. При обыске сотрудники правоохранительных органов нашли 1223 бутылки виски, коньяка, шампанского, различных ликеров, водки и другого заграничного алкоголя. Общая стоимость изъятого составила больше двух миллионов рублей.

В отношении организаторов возбудили уголовное дело по статье "Контрабанда алкогольной продукции, организованной группой в крупном размере". Им грозит до 12 лет лишения свободы, – сообщили в пресс-службе.

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