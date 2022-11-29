Россияне увеличили траты в «Черную пятницу» на 11%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время «Черной пятницы» 25 ноября покупатели магазинов, по данным Первым ОФД (входит в группу ВТБ), потратили в основных категориях распродаж более 13 млрд рублей – это на 11% больше, чем в прошлом году. Расходы в онлайн и офлайн-каналах были разделены поровну, при этом дистанционные заказы на треть превысили уровень прошлого года. Количество купленных товаров увеличилось на 80%, а средний чек остался на уровне прошлого года.

Наибольший прирост продаж пришелся на одежду и обувь, где траты россиян выросли на 12%. В наибольшей степени – от 25% до 63% – выросли траты на джемперы, кардиганы, брюки, а также повседневную и спортивную одежду. Траты на обувь увеличились на 8% и стали лидером по объему трат. На втором месте по абсолютным тратам – верхняя одежда.

Траты на электронику в ходе распродаж этого года снизились на 13%. В 5 раз уменьшились траты на планшеты и электронные книги, вдвое – на видеотехнику, аудиотехнику и гаджеты, а на телефоны и кухонную технику - более чем на 40%..

- В этом году россияне предпочитают использовать дни распродаж, чтобы с выгодой приобрести необходимые в повседневной жизни вещи – сезонную одежду, бытовую технику и электронику для дома. Сохранение среднего чека в основных категориях доказывает, что это удается, несмотря на повышение стоимости товаров по ряду сегментов, - прокомментировала Татьяна Гребенкина, старший аналитик Первого ОФД.

К слову, в программе лояльности ВТБ количество заказов в «Черную пятницу» увеличилось в 1,5 раза к прошлому году, однако оборот год к году снизился на 10%. Наибольшей популярностью пользовалась бытовая техника, товары для дома и электроника, а также товары для животных.