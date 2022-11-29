Минцифры запустили новые проекты по киберграмотности для юных блогеров и геймеров Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

В рамках реализации федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» Минцифры России совместно с СПбГУТ и «РТК-Солар» запустили дополнительно три спецпроекта, которые призваны повысить осведомленность пользователей о киберугрозах и способах противостоять злоумышленникам.

Исследование уровня киберграмотности россиян, проведенное Минцифры, показало, что уровень осведомленности отечественных пользователей о киберугрозах находится на недостаточно высоком уровне. Новые спецпроекты позволят популяризовать тему кибербезопасности и с помощью вовлекающих форматов обучить пользователей необходимым навыкам кибергигиены.

- В ходе нашего недавнего исследования граждане России достаточно низко оценили свой уровень осведомленности о киберугрозах, – заявил директор Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин. – Более 40% опрошенных поставили себе 1–3 балла по десятибалльной шкале. Поэтому информация о том, как действуют злоумышленники, должна становиться более доступной.

Первый спецпроект получил название «Выучи свою роль». Он демонстрирует, как правильно себя вести, когда мошенники разыгрывают по телефону свой спектакль. Спецпроект «Прокачай скилл защиты» предназначен для юных геймеров и рассказывает о том, как не лишиться своего игрового аккаунта и не получить вредоносное ПО вместо дополнения к игре. Для этого нужно соблюдать ряд правил кибергигиены, выучить которые не менее важно, чем прокачать своего персонажа в компьютерной игре.

Спецпроект «Подготовка к известности» адресован детям и подросткам, которые активно следят за блогерами и сами мечтают стать инфлюенсерами. В рамках проекта были запущены интеграции с популярными блогерами: снято девять роликов для VK и два – для YouTube.

В октябре 2022 года были запущены первые три спецпроекта для повышения информированности граждан о киберугрозах – «Кибербуллинг», «Сложные несложные пароли» и «КиберЗОЖ».