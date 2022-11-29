Премию «Финансовая элита России» за развитие сервисов для предпринимателей присудили крупнейшему банку

В Москве прошла церемония вручения XVII премии «Финансовая элита России» - объединенной итоговой премии в области финансов. В номинациях «Интернет-банк года для предпринимателей» и «Мобильный банк года для бизнеса» лауреатом стал ВТБ.

Экспертный совет премии отметил работу ВТБ по развитию интернет-банка ВТБ Бизнес и мобильного приложения ВТБ Бизнес Lite. Эти дистанционные каналы обслуживания сегодня насчитывают более 1 млн пользователей и позволяют клиентам среднего и малого бизнеса проводить практически все финансовые операции без посещения офиса банка.

- Интернет-банк ВТБ Бизнес и мобильный банк ВТБ Бизнес Lite получили уже более 15 престижных наград, в том числе были отмечены на международном уровне. Мы высоко ценим признание профессионального сообщества и наших клиентов, и продолжаем работу над развитием дистанционных каналов обслуживания, чтобы обеспечить клиентам максимальный комфорт и безопасность в решении их повседневных бизнес-задач, − отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

Премия «Финансовая элита России» вручается с 2004 года ведущим российским финансовым компаниям за их достижения и результаты, инновации и проекты. В выборе лауреатов экспертный совет премии опирается на рейтинги и рэнкинги российских агентств, публичные статистические данные отраслевых ассоциаций финансового рынка, а также Министерства финансов РФ и Банка России.