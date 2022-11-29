В Ростове-на-Дону после массового отравления суши на 80 суток закрыли японский ресторан

Гастроэнтерит развился у пострадавших из-за некачественных блюд
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Ростове-на-Дону из-за массового отравления на 80 суток закрыли ресторан «Суши Wok» с доставкой японских блюд. Информацию об этом 29 ноября опубликовали на сайте управления Роспотребнадзора.
- В отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено административное дело. Октябрьский районный суд города приостановил деятельность предприятия общепита, - говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, у пострадавших из-за некачественных блюд развился гастроэнтерит - воспалительное заболевание желудка и тонкой кишки.
После этого во время внеплановой проверки нашли грубые нарушения. Так, например, у некоторых сотрудников не было медицинских книжек, а людей кормили просроченными продуктами.
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