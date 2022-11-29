В Ростовской области в ДТП погиб 31-летний мужчина

От полученных травм водитель Тойоты Камри скончался на месте. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Новошахтинске в аварии погиб 31-летний мужчина. Трагедия произошла 28 ноября около 22:50.

По информации УГИБДД по Ростовской области, водитель Тойоты Камри не справился с управлением и наехал на бордюр. В результате чего, врезался в две припаркованные машины – ВАЗ-21140 и Шкоду-Октавия. Затем иномарку отбросило в барьерное ограждение.

От полученных травм водитель Тойоты Камри скончался на месте, а 30-летний пассажир доставлен с травмами в больницу. Полиция выясняет все обстоятельства аварии.

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(Подробности)