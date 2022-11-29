Более 200 тысяч рублей выделят в Ростове на содержание нескольких бомбоубежищ

Городу принадлежат девять укрытий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году на содержание бомбоубежищ Ростова-на-Дону планируют выделить более 200 тысяч рублей. Об этом сообщает «Городской репортер» со ссылкой на главу управления по делам ГО и ЧС донской столицы Алексея Потешкина.

По словам руководителя ведомства, деньги потратят на обновление четырех укрытий, которые находятся на балансе ГО и ЧС. Всего городу принадлежат девять подобных мест, остальные содержат различные учреждения.

Алексей Потешкин также подтвердил информацию о том, что всего в Ростове-на-Дону имеется более 2,2 тысячи заглубленных пространств - подвалов и подземных парковок, где могут в общей сложности спрятаться свыше 3 млн человек.

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