В Ростове на проект обновления двух исторических зданий потратят 29,7 млн рублей

Обновить планируют Дом виноделов Титровых и Армянскую Гогоевскую женскую гимназию Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону объявили конкурс на подготовку проекта реставрации двух зданий, которые считаются объектами культурного наследия. Подрядчика должны определить уже 20 декабря 2022 года. Эту информацию указали на сайте госзакупок.

Речь идет о Доме виноделов Титровых и Армянской Гогоевской женской гимназии. Первая постройка находится на улице Черевичкина. Общая площадь объекта вместе с участком составляет 4,3 тысячи кв. метров. Высота - около 4 этажей, один их которых подземный.

Вторую постройку можно найти на улице 30-я линия. Заявленная площадь в этом случае - 3,7 тысячи кв. метров, высота - 3 этажа, в том числе один подземный.

Исполнитель должен провести комплексные научные исследования и на их основании разработать проект реставрации. В том числе нужно будет продумать использование систем отопления и электроснабжения. Завершить задачу следует до 30 ноября 2023 года. На все работы, по контракту, должны выделить 29,7 млн рублей. Заказчик - гимназия №14.

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