Капремонт школы № 10 в Ростове-на-Дону собираются завершить в июне 2023 года

Сейчас в школе продолжают ремонт Фото: Алексей БУЛАТОВ

Капитальный ремонт школы № 10 в Первомайском районе Ростова ведут с опережением графика. Готовность объекта - 73 %, работы должны завершить к 30 июня 2023 года. Об этом по итогам личного приема губернатора сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Работы в 2022 году выполнены в полном объеме. Провели демонтаж конструкций, усилили фундамент, заменили окна и систему отопления. Сейчас идет ремонт кровли, фасада. Рабочие ведут отделку внутренних помещений, меняют системы водоснабжения, благоустраивают территорию. Образовательный процесс на время капремонта организован на базе школ № 91, 97, 109, - рассказал Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что на ремонт и оснащение здания были выделены средства в рамках федеральной программы «Развитие образования». Контракт заключили на 483 млн рублей: 101 млн рублей - средства федерального бюджета, 250 млн рублей составил вклад области, 131 млн рублей поступил из местного бюджета.

Напомним, в 2011 году в школе № 10 на стенах здания появились трещины, начал медленно разрушаться штукатурный слой фасада, стала протекать кровля. В 2014 году за счет городской казны крышу отремонтировали, но ситуацию это радикально не исправило. После этого власти решили капитально обновить здание.

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