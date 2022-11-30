Ростовчанина осудили на 17 лет за жестокое убийство многодетного отца

Труп преступник перевез в заброшенное здание, а автомобиль сжег. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону местного жителя осудили на 17 лет за убийство многодетного отца. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.

По информации ведомства, в 2020 году мужчина договорился с товарищем о продаже иномарки BMW X3. Он назначил встречу в Ростове. Злоумышленник был уверен, что его знакомый приедет сразу с деньгами. Как только на место встречи приехал его приятель, мужчина напал на него с топором. Убедившись, что товарищ умер, он забрал все три миллиона и телефон. Труп преступник перевез в заброшенное здание, а автомобиль сжег.

После убийства мужчина сбежал в Сочи, где скрывался от правоохранителей. Вскоре его удалось задержать. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям: «Разбой», «Умышленное уничтожение имущества», «Угон» и «Убийство». Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 17 лет в колонии строгого режима.

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(Подробности)