В Ростовской области 40-летнего мужчину подозревают в хранении наркотиков

По словам подозреваемого, держал запрещенку он для личного пользования. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Миллервском районе местного жителя подозревают в хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, при обыске у 40-летнего мужчины обнаружили наркотики растительного происхождения в размере 159 граммов. Он хранил их в сельскохозяйственной постройке. По словам подозреваемого, держал запрещенку он для личного пользования. Все наркотики полиция изъяла.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Сейчас мужчина задержан.

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