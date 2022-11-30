Оборот розничной торговли снизился в Ростовской области

Кроме того, специалисты отметили рост продаж в сфере общепита. Фото: Дарья АСЛАМОВА

В Ростовской области снизился оборот розничной торговли. Об этом сообщили в Ростовстате.

По данным региональной госстатистики, с начала 2022 года показатели розничной торговли снизились на 2,2 % по сравнению с прошлым годом. Сумма за десять месяцев этого года составила 1063,2 миллиарда рублей. Также специалисты Ростовстата отметили, что продажа товаров упала по сравнению с 2021 годом на 4,6%. Например, продажа рыбы снизилась на 7%, а сыра и сахара больше, чем на 4%. В продаже овощей и фруктов показатели упали на 3%. Также понижение отметили среди круп – это -2,4% и молочки -2,3%.

Однако показатели сохранились по сравнению с прошлым годом в объеме продаж непродовольственных товаров. Их рост составил всего 0,1%. В 2022 году продали больше компьютеров, бумажных и канцелярских товаров, игрушек, тканей и ряда других продуктов.

Кроме того, специалисты отметили рост продаж в сфере общепита. Показатели увеличились на 6,5%.

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