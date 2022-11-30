О новом штамме коронавируса предупредил министр здравоохранения Ростовской области

Жители Ростовской области стали реже ревакцинироваться Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителей Ростовской области предупредили о новом штамме коронавируса. Об этом 30 ноября сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Коронавирусная инфекция продолжает мутировать, а значит, возможна новая волна заболеваемости. По словам министра здравоохранения Юрия Кобзева, эффективным средством в борьбе с болезнью остается прививка. Вакцинироваться нужно раз в полгода. Сегодня ростовчане могут сделать прививку интерназально, то есть через нос. Однако, по статистике дончане стали намного меньше ревакцинироваться.

- В разгар пандемии вакцинировались по 20 тысяч человек в день, а сегодня - 300, – добавил Юрий Кобзев.

На данный момент штамм, который присутствует в регионе, не угрожает населению. Во многих случаях инфекция протекает как ОРВИ. Практически 96% заболевших лечатся дома.

В Ростовской области в настоящий момент лечение ковида проводится в трех госпиталях – Донском инфекционном центре, ЦГБ имени Семашко (там в основном лечат детей и беременных женщин) и отделение в областной клинической больнице, где лежат пациенты, имеющие сопутствующие заболевания, например инфаркт в сочетании с коронавирусом, – отметил министр здравоохранения.

На сегодняшний день коечный фонд не особо загружен. Из 170 выделенных коек заполнено 50-60%.

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(Подробности)