В Ростовской области водителей предупредили о заморозках и шквалистом ветре

Водителям стоит быть внимательнее на дорогах Фото: Олег УКЛАДОВ

Водителей Ростовской области предупредили о шквалистом ветре. В региональной Госавтоинспекции сообщили об ухудшении ситуации на дорогах.

В среду, 30 ноября, на территории Ростовской области ожидается шквалистый ветер и заморозки. По данным синоптиков, в ближайшие сутки скорость ветра достигнет 22 метров в секунду. Столбики термометров понизятся до -6 градусов. В некоторых районах области столбики термометра упадут до -12 градусов. В дневное время воздух прогреется максимум до +1 градуса, а в нескольких районах ожидаются морозы до -4.

Отметим, что водителям стоит быть внимательнее за рулем и соблюдать безопасную скорость и расстояние на дорогах. Особенно это касается грузовиков и фур. Из-за холодов проезжая часть может быть покрыта льдом.

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(Подробности)