В Калмыкии банк оштрафовали за назойливые звонки пенсионерке

Приняв множество звонков из банка, женщина обратилась в органы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Элисте пенсионерка заставила банк отвечать за назойливые звонки по телефону, и кредитную организацию оштрафовали на 50 тысяч рублей. Об этом случае рассказали в Управлении Федеральной службы судебных приставов по республике Калмыкия.

Как рассказали приставы, пенсионерка обратилась в правоохранительные органы, устав от бесконечных звонков из банка. Беспокоили ее не зря — женщина задолжала кредитной организации, но зачастили со звонками.

- Сотрудники банка нарушили условия взаимодействия с должником, звонили с напоминанием вернуть просроченную задолженность, чаще раза в сутки и двух раз в неделю, - объяснили приставы.

Был составлен административный протокол по статье КоАП «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», документы были переданы в суд.

В банке не стали дожидаться вступления постановления суда в силу и выплатили штраф в размере 50 тысяч рублей.

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