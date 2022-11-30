В Ростове-на-Дону в декабре водителей ждут новые ограничения

Водителям стоит заранее продумать свой маршрут Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону в декабре на десяти улицах города ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в администрации города.

Так, из-за строительных работ на улице Береговой автомобили не смогут проехать с 14 декабря до 27 мая 2023 года. Также в этот же день на улице Нариманова начнутся работы по реконструкции канализационного коллектора. Из-за чего до 15 февраля автомобилисты не смогут проехать от переулка Марксистского до улицы Пришкольной. Ограничения распространятся и на участке от Марксистского до Тбилисского, на Марксистском между домами № 1А и № 9.

На улице Тибетской с 14 декабря по 15 февраля строители будут реконструировать водопроводную линию, из-за чего автомобили не смогут проехать между улицей Пришкольной, 35 и Тибетской, 20.

С 21 декабря по 13 февраля ограничения будут действовать на улицах Налбандяна, 2-й-Линии, Ченцова и Каяни. Ограничения будут действовать до 21 февраля на улицах Урожайной, Чкалова, и до 25 декабря - в переулке Канонерском.

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(Подробности)