С начала года в Ростовской области от отравления алкоголем скончались 54 человека

По информации ведомства, с января по октябрь 2022 года выявлено 702 случая острым отравлением алкогольными Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области за десять месяцев текущего года от отравлением алкоголем скончались 54 человека. Об этом сообщили в региональной пресс-службе Управления Роспотребнадзора.

По информации ведомства, с января по октябрь 2022 года выявлено 702 случая острым отравлением алкогольными напитками, из которых 54 оказались летальными. В 2021 году было зарегистрировано 529 случаев отравлений. Однако, летальных случаев был 61.

Отметим, что, если вы почувствовали, что отравились спиртными напитками, необходимо быстрее вызвать скорую помощь или самостоятельно обратиться в больницу.

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(Подробности)