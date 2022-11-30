В Аксайком районе может появиться завод безалкогольных напитков

Начать производство планируется в 2023 году. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Аксайском районе может появиться завод по производству безалкогольных напитков. Об этом сообщили на государственном сайте ЕГРЗ.

Госэкспериза одобрила проект строительства завода. Объект будет располагаться в поселке Опытном. Соглашение о создании было заключено еще в 2021 году в ходе экономического форума в Санкт-Петербурге. Документ подписали губернатор Василий Голубев и гендиректор компании «Лидер» Евгений Клинецкий.

Инвестировать в проект планируют 1,5 миллиарда рублей. Власти Ростовской области возьмут на контроль вопросы подключения к инженерным сетям и другую организационную помощь. Также рассмотрят возможность предоставления господдержки. Начать производство планируется в 2023 году.

Отметим, что у производственной компании есть заводы по изготовлению безалкогольных напитков в Московской, Ленинградской и Ярославской областях. Они занимаются выпуском соков, питьевой воды, лимонадов и других видов напитков.

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(Подробности)