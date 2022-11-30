Подачу электричества полностью восстановили в Железнодорожном районе Ростова

Без света примерно с полудня до вечера находились 1650 ростовчан
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове-на-Дону вечером 30 ноября, спустя несколько часов после аварии, восстановили подачу электроэнергии в домах Железнодорожного района. Об этом сообщает пресс-служба АО «Донэнерго».
- Подключили оставшихся потребителей, у всех 1650 человек подачу ресурса восстановили, - сообщили в компании.
Напомним, неполадки со светом у ростовчан начались сегодня после того, как на улице Трудящихся автобус врезался в опоры ЛЭП. Машина задела встречный Hyundai Sonata, а также припаркованные Kia Ceed и Chevrolet Lacetti. После этого транспорт оказался в кювете. ДТП зарегистрировали в около 11:30.
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Сейчас детали и обстоятельства случившегося выясняют правоохранители (подобности)