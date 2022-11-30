Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 ноября 2022 14:20

Подачу электричества полностью восстановили в Железнодорожном районе Ростова

До этого энергоресурс не поступал в дома из-за поврежденных ЛЭП
Ангелина СКИБА
Без света примерно с полудня до вечера находились 1650 ростовчан

Без света примерно с полудня до вечера находились 1650 ростовчан

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону вечером 30 ноября, спустя несколько часов после аварии, восстановили подачу электроэнергии в домах Железнодорожного района. Об этом сообщает пресс-служба АО «Донэнерго».

- Подключили оставшихся потребителей, у всех 1650 человек подачу ресурса восстановили, - сообщили в компании.

Напомним, неполадки со светом у ростовчан начались сегодня после того, как на улице Трудящихся автобус врезался в опоры ЛЭП. Машина задела встречный Hyundai Sonata, а также припаркованные Kia Ceed и Chevrolet Lacetti. После этого транспорт оказался в кювете. ДТП зарегистрировали в около 11:30.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове автобус попал в ДТП и оставил без электричества жителей Железнодорожного района

Сейчас детали и обстоятельства случившегося выясняют правоохранители (подобности)