Родители сбитой насмерть 13-летней школьницы боятся, что никто не ответит за случившееся

От сильного удара ребенка отбросило на несколько метров Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Кубани родители 13-летней девочки, погибшей под колесами «девятки», боятся, что виновных в смерти ребенка не найдут, и никто не понесет за это наказания. Подробностями с нашими читателями делится «КП — Кубань».

Трагедия произошла еще два месяца назад, 24 сентября. Девочка возвращалась после школы и шла по тротуару, когда на обочину на скорости выехала «девятка» с 19-летним парнем за рулем. От сильного удара ребенка отбросило на несколько метров, вещи разлетелись по улице. Школьница попала в реанимацию, но из-за тяжелых травм — отека мозга, перелома костей таза и других — 1 октября девочка скончалась в больнице.

Как рассказали в издании, родные девочки сообщили, что уголовное дело было возбуждено только 23 ноября и пожаловались на то, что водитель «девятки» до сих пор не значится в числе подозреваемых. Мама ребенка просит свидетелей трагедии помочь ей восстановить картину случившегося на следствии.

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