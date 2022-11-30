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НовостиОбщество30 ноября 2022 14:36

Родители сбитой насмерть 13-летней школьницы боятся, что никто не ответит за случившееся

Родители девочки пытаются добиться наказания для виновника
Лейла МИРИШОВА
От сильного удара ребенка отбросило на несколько метров

От сильного удара ребенка отбросило на несколько метров

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Кубани родители 13-летней девочки, погибшей под колесами «девятки», боятся, что виновных в смерти ребенка не найдут, и никто не понесет за это наказания. Подробностями с нашими читателями делится «КП — Кубань».

Трагедия произошла еще два месяца назад, 24 сентября. Девочка возвращалась после школы и шла по тротуару, когда на обочину на скорости выехала «девятка» с 19-летним парнем за рулем. От сильного удара ребенка отбросило на несколько метров, вещи разлетелись по улице. Школьница попала в реанимацию, но из-за тяжелых травм — отека мозга, перелома костей таза и других — 1 октября девочка скончалась в больнице.

Как рассказали в издании, родные девочки сообщили, что уголовное дело было возбуждено только 23 ноября и пожаловались на то, что водитель «девятки» до сих пор не значится в числе подозреваемых. Мама ребенка просит свидетелей трагедии помочь ей восстановить картину случившегося на следствии.

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(Подробности)