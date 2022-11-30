Отечественные технологии позволяют улучшить качество голосовых ассистентов

Голосовой ассистент Лео стал более эффективным. Сервис банка ВТБ стал на 45% лучше понимать запросы благодаря внедрению отечественной технологии для распознавания и синтеза речи Yandex SpeechKit. Это позволит виртуальному помощнику снизить число уточняющих вопросов во время консультации пользователей.

Для проведения консультаций с Лео доступно более 1800 тематик. В число самых востребованных входят: выписка по счету, реквизиты карты и банка, перевод по номеру телефона, обновление онлайн-сервиса. Количество сессий с голосовым ассистентом в ноябре удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ежемесячно голосовой ассистент обрабатывает более 145 тысяч запросов.

- Мы продолжаем развивать собственного ассистента Лео с фокусом на голосовой daily banking. За счет внедрения новой технологии для распознавания и синтеза речи сократилось время обработки голосовых команд - теперь общение с ассистентом стало еще ближе к живому общению с человеком. При этом наш виртуальный помощник обладает огромным потенциалом для решения клиентских запросов и проведения платежей и переводов. За этот год количество обращений к голосовому ассистенту выросло в 2,5 раз, — отметила Лидия Мельникова, начальник управления «Голосовой ассистент» банка ВТБ.

Помимо мобильного приложения, навык голосового помощника сервиса также работает в Алисе от «Яндекса», здесь можно проконсультироваться по продуктам и работе банка, а также голосовыми командами оплатить сотовую связь.