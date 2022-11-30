В Ростовской области полицейские избили мужчину, чтобы показать стажеру, как надо работать

Правоохранители заподозрили жителя Азова в том, что он распространяет наркотики, и провели незаконный обыск Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, в Азове, трое полицейских отстранены от службы, сообщили в донском главке. По данным ведомства, полицейских подозревают в том, что они провели несанкционированный обыск в машине и применили к хозяину авто физическую силу.

- В результате проведения комплекса мероприятий по обращению гражданина оперативниками собственной безопасности выявлены факты неправомерных действий, - совершенных должностными лицами, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

А источник издания в правоохранительных органах региона пояснил, что правоохранители считали, что местный житель торгует наркотиками, делая «закладки». Двое полицейских решили показать третьему – стажеру, как надо работать. Оперативники устроили несанкционированный обыск, но запрещенных веществ в авто не нашли. После этого они побили предполагаемого наркодилера, но тот все равно настаивал на том, что к закладкам не имеет отношения.

Сейчас устанавливаются все детали инцидента.

- Собранные оперативниками материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. При подтверждении вины сотрудников и стажера они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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