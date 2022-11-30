Жители Ростова стали чаще пользоваться услугой доставки медикаментов

Ростовчане заказывают через Интернет лекарства для профилактики ОРВИ и витамины Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Ростова-на-Дону стали чаще пользоваться услугой доставки медикаментов. Донская столица по этому показателю вошла в топ-3 городов России, без учета Москвы. К такому выводу, по итогам исследований за 2022 год, пришли аналитики одного из маркетплейсов.

Выяснилось, что ростовчане заказывают доставку совершенно различных безрецептурных препаратов, в том числе лекарства для профилактики ОРВИ и витамины. С рецептурными препаратами ситуация обстоит иначе, их необходимо забирать в точках продажи лично.

Сейчас курьеры привозят медикаменты жителям девяти донских территорий. Например, подобная практика распространена в Ростове-на-Дону, Шахтах, Азове, Новочеркасске и Таганроге. Добавим, по частоте доставки из аптек лидируют также Санкт-Петербург и Красноярск.

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