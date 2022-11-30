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НовостиОбщество30 ноября 2022 15:26

Главную новогоднюю ель Ростова соберут около парка Горького к 10 декабря

Высота праздничного дерева составляет 24 метра
Ангелина СКИБА
Рабочие уже начали монтаж конструкции. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Рабочие уже начали монтаж конструкции. Фото: администрация Ростова-на-Дону

К 10 декабря должны завершить установку главной новогодней ели Ростова-на-Дону. Она снова украсит площадку перед входом в парк имени Максима Горького. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- На площади перед парком имени Максима Горького начался монтаж главной елки города. Зеленую красавицу украсят иллюминацией и светодиодными игрушками, гирляндой, звездами, снежинками, шарами, закупленными в прошлом году, - написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации напомнил, что высота праздничного дерева составляет 24 метра. В прошлом году конструкцию повредил ветер, но ее снова восстановили. Добавим, с 1 декабря в Ростове начнут активную подготовку к Новому году, во всех районах города появятся свои новогодние ели.

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