В Ростове за отмывание 450 миллионов рублей осудили мужчину

Ростовчане помогали коммерсантам за проценты отмывать крупные суммы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове силовики пресекли деятельность преступной группы, которая специализировалась на незаконных банковских операциях, сообщает областная ФСБ.

По данным ведомства, с 2013 по 2020 годы члены сообщества за проценты обналичивали деньги, перечисляли большие суммы транзитом на расчетные счета коммерческих организаций или физлиц. Это делалось для того, чтобы заказчики финансовых операций получали незаконные налоговые вычеты, таким же образом специально занижалась прибыль различных компаний.

За эти годы через злоумышленников прошло больше 450 миллионов рублей.

- За оказание подобных услуг участниками группы взималась комиссия в размере до 13 процентов от перечисленной суммы, - прокомментировали в пресс-службе ФСБ по Ростовской области.

Пролетарский районный суд Ростова признал организатора преступной группы виновным в нелегальном образовании юридического лица, в незаконной банковской деятельности и в неправомерном обороте средств платежей.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии общего режима.

Судебные слушания в отношении остальных участников группы продолжаются.

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