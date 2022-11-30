Прокуратура начала проверку в Ростове после ДТП, из-за которого у людей пропало электричество

Авария произошла на улице Трудящихся. Фото: группа в VK Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону начали проверку после дорожной аварии, которая привела к отключению электричества в Железнодорожном районе города. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

- Организована проверка соблюдения федерального законодательства, обеспечивается надзорное сопровождение работ по устранению последствий произошедшего, - пояснили в ведомстве.

Напомним, около полудня 30 ноября на улице Трудящихся водитель автобуса врезался во встречный Hyundai Sonata, а также в припаркованные Kia Ceed и Chevrolet Lacetti. После этого неуправляемый транспорт зацепил линии электропередач и ушел в кювет.

Травм никто не получил, но из-за поврежденных проводов без электричества остались 1650 местных жителей. К этому моменту рабочие возобновили подачу энергоресурса в дома ростовчан.

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