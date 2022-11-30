В Ростовскую область поступила первая партия назальной вакцины от COVID-19

100 тысяч доз препарата распределили по региону Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовскую область поступила первая партия насадок-распылителей с назальной вакциной от коронавируса. 100 тысяч доз препарата в подобных устройствах уже распределили по региону, сообщила первый заместитель главы донского Минздрава Елена Теплякова.

- Проведение вакцинации неинвазивным способом очень важно для тех, кто боится уколов, - пояснила Елена Теплякова.

На сегодняшний день от инфекции привились уже более 2 млн жителей Дона. Специалисты подчеркивают, что иммунизация в преддверии холодов обязательна, но перед этим все-таки нужно консультироваться с врачами.

Добавим, сейчас также активно ведется вакцинация против гриппа. Ранее стало известно, что в донской регион пришли опасные разновидности этого заболевания.

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