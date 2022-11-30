В Ростове, на улице Еременко, из-за ветра рухнуло дерево и оборвало провода ЛЭП

Дерево упало прямо на дорогу. Фото: группа в VK Это Ростов - новости Ростова-на-Дону

В Ростове, на улице Еременко, из-за сильного ветра прямо на дорогу рухнуло дерево. Об этом днем 30 ноября сообщили очевидцы. Местные жители сняли на телефон последствия стихии и поделились своим снимком в одном из городских пабликов.

Судя по съемке, упало вполне крепкое дерево. Резкий порыв повалил его туда, где явно часто проходят люди и проезжают машины. К счастью, никто не пострадал, по крайней мере, ростовчане ничего подобного не рассказали, но путь ствол все-таки перекрыл.

Предварительно, во время падения ветви дерева также зацепили провода электропередачи. С этим, вероятно, уже должны разбираться сотрудники экстренных служб.

К слову, древопад в Ростове-на-Дону - не единственное следствие разгула стихии. Днем в соцсетях появились фото обмелевшего Дона - из-за непогоды уровень воды в реке сильно понизился.

Добавим, ранее жителей донской столицы предупреждали об усилении ветра до 20-23 м/с. Спасатели просят всех быть предельно внимательными. Во время порывов лучше держаться поодаль от деревьев, рекламных щитов, раскачивающихся вывесок, легких мачт и других слабоукрепленных конструкций.

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