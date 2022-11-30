Участники СВО из Ростовской области смогут получать бесплатную юридическую помощь

Юрпомощь предполагается для мобилизованных бойцов и их семей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Участники специальной операции из Ростовской области смогут получать бесплатную юридическую помощь. Соответствующий проект закона в Заксобрание региона представил губернатор Василий Голубев. Об этом сообщает сайт донского правительства.

- Предложение губернатора депутаты рассмотрят на ближайшем заседании. Предлагается расширить перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, - разъяснили власти.

Так, когда закон утвердят, бесплатную юрпомощь дополнительно смогут получать мобилизованные граждане, отдельные категории лиц, поступивших на военную службу по контракту, а также добровольцы в Вооруженных силах России. Такое право предоставят и членам их семей.

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