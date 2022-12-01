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НовостиОбщество1 декабря 2022 6:00

В Ростове с 1 декабря изменится маршрут троллейбуса №7

Его сократят до остановки "Центральный рынок"
Лейла МИРИШОВА
Теперь транспорт будет совершать поездки по проспекту Буденновскому в прямом и обратном направлении.

Теперь транспорт будет совершать поездки по проспекту Буденновскому в прямом и обратном направлении.

Фото: Павел КЛОКОВ

В Ростове-на-Дону с 1 декабря изменится схема маршрута троллейбуса №7. Об этом сообщили в пресс-службе адинистрации города.

По информации ведомства, причиной смены маршрута стала организация полной динамической зарядки аккумуляторных батарей на троллейбусах. Так, троллейбус №7 курсировал по маршруту "Сельмаш – Гребной канал". Теперь транспорт будет совершать поездки по проспекту Буденновскому в прямом и обратном направлении до конечного остановочного пункта «Ц. Рынок» на улице Московской.

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