В Ростове с 1 декабря изменится маршрут троллейбуса №7

Теперь транспорт будет совершать поездки по проспекту Буденновскому в прямом и обратном направлении. Фото: Павел КЛОКОВ

В Ростове-на-Дону с 1 декабря изменится схема маршрута троллейбуса №7. Об этом сообщили в пресс-службе адинистрации города.

По информации ведомства, причиной смены маршрута стала организация полной динамической зарядки аккумуляторных батарей на троллейбусах. Так, троллейбус №7 курсировал по маршруту "Сельмаш – Гребной канал". Теперь транспорт будет совершать поездки по проспекту Буденновскому в прямом и обратном направлении до конечного остановочного пункта «Ц. Рынок» на улице Московской.

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(Подробности)