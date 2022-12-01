В Ростове изменили маршрут автобуса № 67а

Схема движения изменилась 1 декабря. Фото: Ольга ГОПАЛО

В Ростове изменили схему движения автобуса № 67а «мкр. Левенцовский — пр. Сельмаш». Об этом сообщается на сайте администрации города.

С 1 декабря общественный транспорт будет двигаться по следующему маршруту: микрорайон Левенцовский – улица Ткачева – проспект Солженицына – улица Еременко – улица Зорге – проспект Стачки – проспект Сиверса – площадь Привокзальная – улица Красноармейская – проспект Театральный – проспект Шолохова – проспект Мира – улица Металлургическая – улица Образцовая – улица В. Пановой – проспект Сельмаш – проспект Шолохова и далее в обратном направлении.

Решение было принято на основании результатов голосования на сервисе «Активный ростовчанин». Большинство горожан поддержали изменение маршрута.

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