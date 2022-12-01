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НовостиОбщество1 декабря 2022 7:02

Ростовчане предложили запустить сервис проверки штрафов за неоплату парковки

Проголосовать за инициативу можно до 15 декабря
Лейла МИРИШОВА
Проголосовать могут все желающие до 15 декабря.

Проголосовать могут все желающие до 15 декабря.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону горожане предложили запустить сервис проверки штрафов за неоплату парковки. Инициатива появилась на сайте "Активный ростовчанин".

По мнению горожан, когда штрафы приходят не от ГИБДД, а от администрации района, то их нельзя проверить. На сайте ведомства просто нет такой функции. Из-за чего ростовчане не могут проверить, действительно ли штраф пришел тому человеку.

Проголосовать могут все желающие до 15 декабря. Инициативу рассмотрят только в том случае, если она наберет 500 голосов.

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