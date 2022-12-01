Ростовчане предложили запустить сервис проверки штрафов за неоплату парковки

Проголосовать могут все желающие до 15 декабря. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону горожане предложили запустить сервис проверки штрафов за неоплату парковки. Инициатива появилась на сайте "Активный ростовчанин".

По мнению горожан, когда штрафы приходят не от ГИБДД, а от администрации района, то их нельзя проверить. На сайте ведомства просто нет такой функции. Из-за чего ростовчане не могут проверить, действительно ли штраф пришел тому человеку.

Проголосовать могут все желающие до 15 декабря. Инициативу рассмотрят только в том случае, если она наберет 500 голосов.

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(Подробности)